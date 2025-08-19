сегодня в 18:04

Глава Серпухова на региональном совещании обсудил подготовку к отопительному сезону

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в совещании под руководством Губернатора Московской области. Еженедельное совещание в формате ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева началось с обсуждения подготовки муниципалитета к новому учебному году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

До 1 сентября остаются считанные недели. В Серпухове уделяется особое внимание благоустройству территорий вокруг образовательных учреждений. Важно, чтобы к началу учебного года все школы, где завершается капитальный ремонт, были полностью готовы принять учеников и педагогов. Задача местных властей – создать комфортные и безопасные условия для обучения и развития детей.

Готовность объектов округа к осенне-зимнему периоду – одна из самых актуальных тем.

На сегодняшний день подготовлено:

многоквартирные дома (МКД): подготовлено 56,1% из 1783;

социально значимые объекты: 156;

объекты теплоснабжения: 65% из 70;

тепловые сети: 63% из 314,1 км;

сети водоснабжения: 73% из 674,16 км;

сети водоотведения: 73% из 584,75 км;

сети газоснабжения: 100% из 986,6 км;

запасы жидкого топлива: 92% (575 т).

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» реализуются 6 мероприятий на 2 объектах.

Водоснабжение и водоотведение

В округе функционируют 53 водозаборных узла, 8 очистных сооружений и 28 канализационных насосных станций. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 674,16 км, сетей водоотведения – 584,75 км. В госпрограмму включены 13 мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы.

Готовность МКД

Из 1783 многоквартирных домов, по итогам проверок Министерства чистых дел Московской области, подготовлен 1281. Паспорта готовности 1001 МКД уже размещены в системе АИС ГЖИ МО.

Трансформация аварийно-диспетчерских служб

Продолжается работа по модернизации аварийно-диспетчерских служб. МУП «Водоканал-Сервис» проводит 16 закупок, МУП «ТВК г. Пущино» – 8.

Делается все возможное для обеспечения стабильного и комфортного проживания в Городском округе Серпухов в предстоящий осенне-зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.