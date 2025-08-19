Глава Серпухова на региональном совещании обсудил подготовку к отопительному сезону
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в совещании под руководством Губернатора Московской области. Еженедельное совещание в формате ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева началось с обсуждения подготовки муниципалитета к новому учебному году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
До 1 сентября остаются считанные недели. В Серпухове уделяется особое внимание благоустройству территорий вокруг образовательных учреждений. Важно, чтобы к началу учебного года все школы, где завершается капитальный ремонт, были полностью готовы принять учеников и педагогов. Задача местных властей – создать комфортные и безопасные условия для обучения и развития детей.
Готовность объектов округа к осенне-зимнему периоду – одна из самых актуальных тем.
На сегодняшний день подготовлено:
- многоквартирные дома (МКД): подготовлено 56,1% из 1783;
- социально значимые объекты: 156;
- объекты теплоснабжения: 65% из 70;
- тепловые сети: 63% из 314,1 км;
- сети водоснабжения: 73% из 674,16 км;
- сети водоотведения: 73% из 584,75 км;
- сети газоснабжения: 100% из 986,6 км;
- запасы жидкого топлива: 92% (575 т).
В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» реализуются 6 мероприятий на 2 объектах.
Водоснабжение и водоотведение
В округе функционируют 53 водозаборных узла, 8 очистных сооружений и 28 канализационных насосных станций. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 674,16 км, сетей водоотведения – 584,75 км. В госпрограмму включены 13 мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы.
Готовность МКД
Из 1783 многоквартирных домов, по итогам проверок Министерства чистых дел Московской области, подготовлен 1281. Паспорта готовности 1001 МКД уже размещены в системе АИС ГЖИ МО.
Трансформация аварийно-диспетчерских служб
Продолжается работа по модернизации аварийно-диспетчерских служб. МУП «Водоканал-Сервис» проводит 16 закупок, МУП «ТВК г. Пущино» – 8.
Делается все возможное для обеспечения стабильного и комфортного проживания в Городском округе Серпухов в предстоящий осенне-зимний период.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.