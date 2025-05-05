Глава Сергиева Посада: работа всех котельных и ВЗУ в горокруге восстановлена

В настоящий момент работа всех котельных и водозаборных улов (ВЗУ) в Сергиевом Посаде, пострадавших из-за аномальной погоды, восстановлена, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

«Еще раз благодарю каждого, кто все эти дни работал вместе с нами», — написала Ероханова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что на данный момент в городском округе полностью без электроэнергии остаются 2 населенных пункта, 3 СНТ и 1 охотхозяйство. Специалисты «Россетей» продолжают восстановительные работы. Также отрабатывают точечные заявки.

По словам главы муниципалитета, сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» продолжают помогать расчищать завалы в местах проведения ремонтно-восстановительных работ.

Ероханова добавила, что всего «Мособлэнерго» отработало около 176 заявок, еще 2 — находятся в работе. По упавшим деревьям от жителей Сергиева Посада поступило 1320 заявок, из которых 1170 были убраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают, в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.