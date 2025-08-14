Глава Раменского проконтролировал ход выполнения работ по ремонту подъездов

О масштабной программе ремонта подъездов директор управляющей компании «Раменская» Павел Соболев доложил главе Раменского муниципального округа Эдуарду Малышеву на еженедельном оперативном совещании. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа решил лично проконтролировать ход выполнения работ. При проверке выяснилось, что в домах №27 и №30 по улице Коммунистическая ремонт подъездов уже полностью завершен. В настоящее время ведутся работы в 19 подъездах, большая часть из которых находится на финальной стадии готовности.

Программа ремонта предусматривает комплексное обновление подъездов. Рабочие выполняют штукатурку и покраску стен с потолками, укладывают керамическую плитку на полы, устанавливают новые оконные и дверные блоки, ремонтируют систему освещения, окрашивают перила и поручни. Дополнительно по согласованию с жителями проводится ремонт входных групп, козырьков и замена почтовых ящиков.

К реализации программы привлечены несколько подрядных организаций. Согласно установленным срокам, все ремонтные работы в подъездах должны быть полностью завершены до 1 октября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.