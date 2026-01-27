Глава Орехово-Зуевского округа проверил уборку снега во дворах 27 января

сегодня в 16:06

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий 27 января проконтролировал работу управляющих компаний и комбинатов благоустройства по очистке дворов и территорий от снега после снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С раннего утра 27 января дворники Орехово-Зуевского округа начали уборку снега у подъездов, входных групп и на тротуарах. Для расчистки территорий используется тяжелая техника.

Управляющие компании и комбинаты благоустройства обеспечивают проезд для экстренных служб и мусоровозов. После этого проводится очистка дворовых территорий с применением противогололедных материалов.

Когда проезд и проход для жителей обеспечены, начинается уборка парковочных карманов. Для этого на подъездах размещают объявления с просьбой убрать автомобили.

При необходимости заявку на расчистку снега можно оставить по телефону ЕДС ЖКХ: 8 (800) 100-84-44.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.