Глава горокруга Клин Сокольская перечислила, где еще восстановили электричество

Глава Клина: электричество 4 мая восстановили еще в 15 населенных пунктах

По данным «Россети Московский регион», электричество подключили в ряде населенных пунктов городского округа Клин. Их перечислила в своем Telegram-канале глава г. о. Алена Сокольская.

Электроэнергию успешно подключили в населенных пунктах: Милухино, Парфенькино, Княгинино, Тархово, Ковылино, Нагорное, Воронино, Плюсково, Кононово, Отрада, Ивлево, Марфино, Елино, Михайловское и Мисирево.

Повторное подключение проводится в Андрианкове, Гафидове, Заовражье, Тетерине, Селенском и Слободке.

Бригады находятся в обходе, а также пилят в Отраде, Селинском, Кононове, Воронине, улице Полевой, Слободке, Бутырке, Петровке, Аненке, Спасском, Исакове, Богаихе, Аксенихе, Павельцеве.

Отправлена бригада для снятия перемычек, а также запитывания в Малеевку, Подоистрово и Николаевку.

2 мая из-за сильного снегопада в Московской области оказались обесточены 237 линий электропередачи. Также пострадали 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Без света оказались 26 тыс. человек. Авария задела, в том числе городской округ Клин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что на протяжении всей ночи со 2 на 3 мая службы восстанавливали электричество. Было созвано заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.