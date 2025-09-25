Глава Домодедово вручила 28 первых паспортов юным жителям

В рамках торжественной церемонии в городском округе Домодедово в молодежном центре «Победа» состоялось вручение первых паспортов 28 юным жителям города. Это важное событие вызвало волну эмоций, как у детей, так и у их родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я видела в их глазах волнение, радость и серьезность. Это то чувство, которое навсегда остается в памяти», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

С этого момента подростки стали полноценными гражданами России, с соответствующими правами и обязанностями. «Желаю им хранить любовь к Родине, уважение к ее истории и стремление быть полезными своему городу и стране», — добавила она.

Паспорт — это не просто документ, а символ новых возможностей и надежд на будущее. Важность этого мгновения отметили как взрослые, так и дети, ведь этот шаг открывает новые горизонты для каждого из них.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.