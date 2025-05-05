Глава Дмитровского округа Курданин: свет постепенно возвращается в дома

В Дмитровском округе аварийные бригады круглосуточно проводят восстановительные работы после аномального снегопада. Свет постепенно возвращается в дома, сообщил глава муниципалитета Иван Курданин.

По его словам, из-за непогоды были повреждены критические участки сетей. Работы осложняет то, что часть поврежденных объектов находится в труднодоступной лесной и болотистой местности.

В округе работает 25 единиц техники и 81 бригада, включая более 300 специалистов из ПАО «Россети», «Мособлэнерго», «МОС АВС», «Мособллесхоза», МЧС и администрации округа. Курданин назвал эту группировку самой крупной в Подмосковье.

100 человек с техникой расчищают завалы. В результате снегопада было повреждено 57 фидеров, большая часть восстановлена. Работы ведутся над оставшимися 14 объектами, которые находятся в труднопроходимых местах.

Также в округ дополнительно поставят 50 генераторов.

В ночь с 1 на 2 мая в Московской области прошел сильный снегопад, который привел к падению деревьев и обрыву линий электропередачи. Без света остались порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.