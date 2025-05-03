Гендиректор «Россетей» Подмосковья: электростабилизацию региона восстановят 4 мая

Произошедший 2 мая в Подмосковье снегопад — это беспрецедентный случай. Такого не было уже несколько десятилетий, заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

«Здесь сложились такие отрицательные факторы, как до этого мороз, следом оттепель. Она дала распуститься листве. Листва при большом снегопаде утяжеляет деревья и тем самым они гнутся и ломаются. Плюс к этому всему порыв ветра до 15 метров в секунду, что приводит к изломам деревьев. Тем самым перерывает провода, ломает опоры», — объяснил Пятигор.

Даже ледяной дождь, который был в Московской области в 2011 году, он произошел в зимнее время года. Такой листвы еще не было, добавил гендиректор подмосковных Россетей.

Пятигор отметил, что, несмотря на это, прилагаются усилия, наращиваются силы и средства, которые привлекаются для устранения последствий. До конца дня 3 мая «Россети Московская область» сделают все необходимое, чтобы включить сети 10 кВт.

Есть и некоторые проблемы. Например, после ремонта и запуска линий снова падают деревья, которые до этого были надломлены. Это приводит к повторному отключению, признался Пятигор.

Работа ведется. Еще многое предстоит сделать по СТ-04. Примерный срок полного восстановления электростабилизации, по словам Пятигора, — 4 мая.

В Подмосковье 2 мая из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных станций. Без электричества остались 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь службы восстанавливали электричество в тех населенных пунктах, которые остались без света. Было организовано заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.