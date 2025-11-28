Газоснабжение восстановлено в трех многоквартирных домах Подмосковья

В ходе плановых мероприятий по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проводимых специализированными подрядными организациями АО «Мособлгаз», были выявлены нарушения, требующие немедленного устранения в целях обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Так, в городском округе Люберцы, по адресу: г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 15, выявлена самовольная реконфигурация газового оборудования с отступлением от установленных норм. Подача газа была приостановлена на основании пунктов 77 и 78 Правил обеспечения безопасности газа № 410.

В городском округе Подольск, по адресу: Художественный проезд, д. 8, под. 3, а также в муниципальном округе Ленинский, г. Видное, ул. Школьная, д. 53, специалистами было зафиксировано наличие электрического потенциала на газопроводе — опасного явления, способного привести к повреждению трубопровода, утечке газа и возгоранию. В целях безопасности подача газа в указанные дома была временно приостановлена.

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области был взят на контроль ход работ по устранению нарушений. Силами территориальных отделов министерства обеспечено межведомственное взаимодействие между администрациями муниципалитетов и подрядными организациями.

В настоящее время все работы завершены, нарушения устранены. Газоснабжение потребителей по указанным адресам восстановлено в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.