Фонтан из нечистот: москвичи строят мостки в доме, чтобы не вляпаться в фекалии

Москвичи строят мостки в подъезде дома, чтобы не вляпаться в фекалии

В доме № 14 в 3-м Нижнелихоборском проезде в столице, по словам жильцов, уже около двух лет есть проблемы с канализацией, но до сих пор их никто не решил, сообщает «Осторожно, Москва» .

Горожане обращались по этому вопросу в управу района, ГБУ «Жилищник» и столичную прокуратуру.

«Мы не можем добиться решения нашей катастрофической ситуации с канализацией. Еженедельные аварии с канализацией, засоры в квартире на первом этаже, разливы канализационных вод в подъезде, систематический излив канализации в подпол первого этажа. Жители подъезда, где находится люк канализации, строят мостки, чтобы не мочить ноги в канализационных водах», — поделились жильцы.

Последний засор был 30 октября. Аварийные службы прибыли на вызов, раскопали подпол подвала, но не нашли проблемный участок. Потом работники уехали, оставив после себя строительный мусор. Сейчас в подъезде людям приходится ходить по мостикам из подручных материалов из-за горы земли и раскопанного участка.

Жители подчеркнули, что не могут жить в таких условиях, да еще и при бездействии коммунальных служб.

«И в такой ситуации с канализацией нам сделали совершенно ненужный капитальный ремонт подъезда. Как следствие, подъезд как после бомбежки! А в 30 квартире фонтан из нечистот — уже регулярное событие», — добавили москвичи.

