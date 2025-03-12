Фонд соцзащиты в Мариуполе восстанавливают под надзором строитей Подмосковья
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Центральном районе Мариуполя ведутся работы по восстановлению здания фонда социальной защиты. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На данном этапе строителями выполнены следующие работы:
- восстановлены конструктивные элементы здания;
- установлены новые дверные оконные блоки;
- заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;
- проведена внутренняя отделка помещений;
В текущий момент завершаются фасадные работы, осуществляется модернизация слаботочных систем и электроснабжения. Также специалисты благоустраивают прилегающую территорию.
ГБУ МО «УТНКР» и фонд капитального ремонта МО являются организациями, подведомственными министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.