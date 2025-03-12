Фонд соцзащиты в Мариуполе восстанавливают под надзором строитей Подмосковья

В Центральном районе Мариуполя ведутся работы по восстановлению здания фонда социальной защиты. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На данном этапе строителями выполнены следующие работы:

восстановлены конструктивные элементы здания;

установлены новые дверные оконные блоки;

заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;

проведена внутренняя отделка помещений;

В текущий момент завершаются фасадные работы, осуществляется модернизация слаботочных систем и электроснабжения. Также специалисты благоустраивают прилегающую территорию.

ГБУ МО «УТНКР» и фонд капитального ремонта МО являются организациями, подведомственными министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.