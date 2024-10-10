Фонд капремонта Подмосковья проводит ремонт подвальных помещений

Фонд капитального ремонта Московской области предлагает комплексные решения для обновления подвалов в составе общего имущества дома, включающие ремонт перекрытий и стен, восстановление освещения, устранение подтоплений и модернизацию входов в подвал. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Важным аспектом ремонта является снижение влажности в подвале и перекрытиях, что достигается за счет устройства водоотводных систем и вентиляционных каналов. Специалисты также уделяют внимание устранению дефектов конструкций: трещин, промерзания и деформаций.

Капитальный ремонт включает полный комплекс работ, направленных на создание качественного и долговечного пространства. Среди рекомендуемых работ:

Разборка разрушенных и поврежденных элементов;

Укладка нового бетонного покрытия;

Окрашивание потолков и стен с подготовкой поверхностей;

Ремонт ступеней и внешних стен подвальных помещений;

Утепление перекрытий и смена покрытия кровли при входе в подвал.

«Капитальный ремонт подвалов — это важный шаг в улучшении качества жизни в многоквартирных домах. Это не только техническое обновление, но и возможность создать дополнительные функциональные зоны, которые жители могут использовать с пользой», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Для того чтобы инициировать капитальный ремонт в вашем доме, необходимо провести собрание собственников, направить заверенный протокол в администрацию, которая рассмотрит возможность включения дома в программу. После этого фонд капитального ремонта запланирует и проведет работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.