ФАС России введет новые правила регулирования электросетевых организаций
Федеральная антимонопольная служба России планирует ввести новые правила регулирования деятельности территориальных сетевых организаций (ТСО). При расчете тарифов предлагается использовать метод эталонов для анализа их операционных затрат, сообщила «Лента.ру».
В ФАС поясняют, что такой подход создаст равные условия регулирования и стимулирует компании снижать издержки. Эталонный метод оценки операционных расходов ляжет в основу расчета тарифов. Проект постановления уже размещен на regulation.gov.ru.
Это позволит уйти от субъективных оценок региональных регуляторов и установить единые критерии обоснованности расходов.
В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил применить эталонный принцип тарифообразования:
«В отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов… Есть предложение изменить эту ситуацию», — заявил он.
Эталонный подход определит оптимальный уровень расходов для схожих организаций. Учету подлежат зарплаты, ремонт, региональные особенности и износ оборудования.
Минэнерго поддерживает инициативу. Замглавы ведомства Евгений Грабчак заявил, что это позволит иметь предсказуемый рост тарифов.
«Россети» также одобрили метод.
«Это будет способствовать снижению износа и сокращению аварийности», — отметили в компании.