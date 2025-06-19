Еще одно село газифицируют в округе Коломна по губернаторской программе

В деревне Шелухино городского округа Коломна началось строительство газораспределительной сети. Уже в этом году здесь появятся газовые коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по строительству газопровода выполняет «Мособлгаз» по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Новая газификация».

Общая протяженность газопровода, проложенного в Шелухино, составит около 1 км. После окончания стройки и документального оформления газовой инфраструктуры жители деревни смогут подключить газ в свои дома по президентскому проекту «Социальная газификация».

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» «Мособлгаз» строит газопроводы-источники и внутрипоселковые сети в негазифицированных населенных пунктах.

В программу включены населенные пункты, соответствующие двум главным критериям: во-первых, в поселении должно быть прописано не менее 30 человек, и во-вторых, затраты на газификацию населенного пункта в расчете на одного гражданина не превышают 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.