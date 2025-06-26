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Еще один жилой дом в Мариуполе ремонтируют подмосковные специалисты

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются активные восстановительные работы на одном из многоквартирных домов, пострадавших в результате боевых действий. Ход восстановления находится под постоянным контролем специалистов управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жилой девятиэтажный дом получил значительные повреждения в результате боевых действий: разрушены отдельные участки фасада, пострадали несущие конструкции, нарушена работа инженерных сетей.

Сегодня объект возвращается к жизни благодаря скоординированным действиям строителей и тщательному строительному контролю.

В рамках восстановительных мероприятий полностью обновлён конструктив, заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, установлены новые оконные и дверные блоки. На текущем этапе ведутся отделочные работы в местах общего пользования, а также завершается монтаж новой системы электроснабжения.

Комплексный подход подмосковных специалистов позволяет обеспечить безопасность, надежность и долговечность восстановленного здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.