Еще один дом в Мариуполе восстановлен строителями из Подмосковья

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению еще одного многоквартирного жилого дома, который пострадал в ходе боевых действий. Двухэтажное здание, получившее повреждения от осколков снарядов, нуждалось в серьезных ремонтно-восстановительных работах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Восстановительные работы начались осенью 2022 года. Строители провели ремонт и укрепление поврежденного конструктива, восстановили кровлю, заменили системы центрального отопления, газоснабжения и электроснабжения. В доме были установлены новые пластиковые окна, а также выполнены работы по внутренней отделке мест общего пользования. Завершение работ существенно повысило комфорт проживания для всех жителей дома.

Качество и безопасность проведения восстановительных работ обеспечивали эксперты ГБУ МО «УТНКР» (подведомственного Министерству ЖКХ Московской области) в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Эти организации с начала восстановления инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, активно участвуют в обследовании пострадавших объектов и сопровождении каждого этапа восстановительных работ.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на официальном сайте организации.

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению еще одного многоквартирного жилого дома, который пострадал в ходе боевых действий. Двухэтажное здание, получившее повреждения от осколков снарядов, нуждалось в серьезных ремонтно-восстановительных работах. Часть кровельного покрытия отсутствовала, были повреждены конструкции здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.