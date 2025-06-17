Еще 842 фасада многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2025 году

В рамках программы капремонта на территории Подмосковья специалистами проводятся комплексные мероприятия по обновлению фасадов многоквартирных домов в 53 округах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ремонт фасада — ключевой этап сохранения долговечности здания и его эстетической составляющей.

Больше всего работ будет выполнено в округах:

Подольск — 64 МКД;

Балашиха — 60 МКД;

Одинцовский округ — 44 МКД;

Красногорск — 41 МКД.

Среди применяемых технологий:

ремонт применением системы утепления тонким наружным штукатурным слоем;

ремонт с утеплением системой вентилируемого фасада;

ремонт с утеплением бескаркасной системой;

ремонт без утепления с покраской.

Так, больше всего фасадов уже обновили в:

Красногорске — 17 МКД;

Серпухове — 15 МКД;

Можайском — 11 МКД.

В Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Солнечногорске отремонтировали фасады в 9 МКД.

Проверить, включен ли тот или иной дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.