Еще 842 фасада многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2025 году
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках программы капремонта на территории Подмосковья специалистами проводятся комплексные мероприятия по обновлению фасадов многоквартирных домов в 53 округах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Ремонт фасада — ключевой этап сохранения долговечности здания и его эстетической составляющей.
Больше всего работ будет выполнено в округах:
- Подольск — 64 МКД;
- Балашиха — 60 МКД;
- Одинцовский округ — 44 МКД;
- Красногорск — 41 МКД.
Среди применяемых технологий:
- ремонт применением системы утепления тонким наружным штукатурным слоем;
- ремонт с утеплением системой вентилируемого фасада;
- ремонт с утеплением бескаркасной системой;
- ремонт без утепления с покраской.
Так, больше всего фасадов уже обновили в:
- Красногорске — 17 МКД;
- Серпухове — 15 МКД;
- Можайском — 11 МКД.
В Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Солнечногорске отремонтировали фасады в 9 МКД.
Проверить, включен ли тот или иной дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.