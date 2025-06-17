Еще 842 фасада многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2025 году

ЖКХ

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В рамках программы капремонта на территории Подмосковья специалистами проводятся комплексные мероприятия по обновлению фасадов многоквартирных домов в 53 округах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ремонт фасада — ключевой этап сохранения долговечности здания и его эстетической составляющей.

Больше всего работ будет выполнено в округах:

  • Подольск — 64 МКД;
  • Балашиха — 60 МКД;
  • Одинцовский округ — 44 МКД;
  • Красногорск — 41 МКД.

Среди применяемых технологий:

  • ремонт применением системы утепления тонким наружным штукатурным слоем;
  • ремонт с утеплением системой вентилируемого фасада;
  • ремонт с утеплением бескаркасной системой;
  • ремонт без утепления с покраской.

Так, больше всего фасадов уже обновили в:

  • Красногорске — 17 МКД;
  • Серпухове — 15 МКД;
  • Можайском — 11 МКД.

В Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Солнечногорске отремонтировали фасады в 9 МКД.

Проверить, включен ли тот или иной дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.