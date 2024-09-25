Еще 150 многоквартирных домов отремонтируют в Лобне в ближайшие 3 года

В ближайшие 3 года в Лобне капитально отремонтируют более 150 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году в рамках программы была выполнена замена газопровода в 90 МКД. По еще 40 МКД уже определены подрядные организации, которые будут выполнять работы. Новые контракты заключены по 30 многоквартирным домам — подрядчики приступят к производству работ, выполнение которых возможно в отопительный период — ремонт системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт скатных кровель, навесные фасады», — отметила глава округа Анна Владимировна Кротова.

В перечень работ входит ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, крыш, подвалов, фасада, фундамента, а также ремонт или замена лифтового оборудования и лифтовых шахт. Виды работ, которые будут проводиться, напрямую зависят от состояния жилого здания.

Полную адресную программу можно найти на сайте Фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.