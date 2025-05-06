Ероханова: Сергиево-Посадский округ справился с последствиями непогоды

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Сергиево-Посадский округ справился с последствиями непогоды, которая накрыла Московский регион в начале мая. Электрики отрабатывают последние точечные заявки, сообщила глава муниципалитета Оксана Ероханова.

«Заехала сегодня в село Константиново. Пообщалась со старостой села Татьяной Метечкиной и местными жителями», — написала Ероханова в своем Telegram-канале.

Глава городского округа добавила, что староста и местные оказали помощь сотрудникам «Россетей», которые оперативно восстановили подачу электроэнергии в населенном пункте Константиново.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.