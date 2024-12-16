Энергоснабжение потребителей в Кузьминках осуществляется в штатном режиме
Энергоснабжение потребителей в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей района Кузьминки в настоящее время осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что в понедельник вечером электричество пропало в десятках жилых домов 114-го квартала в Кузьминках, расположенных на Волгоградском проспекте и Волжском бульваре.
По словам жильцов, также в квартирах стали стремительно холодеть батареи, а свет периодически включается и вновь пропадает.