Энергетики выполнили более 1,3 тыс. заявок в Подмосковье после непогоды

Энергетики «Россети Московский регион» ведут работы по подключению абонентов по потребительской сети 0,4 кВ, включая СНТ, ДНТ и коттеджные поселки, самостоятельно обслуживающие свои электросети, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты энергокомпании уже выполнили более 1,3 тыс. индивидуальных заявок, восстановив электроснабжение жителей.

Специалисты «Россети Московский регион» напоминают, что напряжение в такие СНТ и поселки подается только после письменного подтверждения об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента. Для координации работы и информирования потребителей работает телефон «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Помимо этого, энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Дмитровского городского округа, куда переброшены дополнительные силы и средства для скорейшего подключения потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.