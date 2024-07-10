Энергетики восстановили электроснабжение на юге России
Электричество вернули 600 тысячам россиянам на юге страны
Электроснабжение потребителей возобновлено в четырех регионах страны, сообщили в пресс-службе российского Минэнерго.
Свет вернули потребителям в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея, говорится в сообщении ведомства.
Восстановлена работа объектов генерации, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары свыше 600 тысяч человек остались без электроэнергии.