Энергетики восстановили электроснабжение на юге России

Электроснабжение потребителей возобновлено в четырех регионах страны, сообщили в пресс-службе российского Минэнерго.

Свет вернули потребителям в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея, говорится в сообщении ведомства.

Восстановлена работа объектов генерации, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары свыше 600 тысяч человек остались без электроэнергии.