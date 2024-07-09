На юге России 600 тыс человек остаются без света из-за жары

По оперативным данным, без энергоснабжения находятся более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек — в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а также более 94 тыс. потребителей в Астраханской области.

Энергетики этих регионов в усиленном режиме осуществляют аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Подмосковье из-за жары усилили контроль за работой энергосетевого комплекса. Энергетики проводят учащенные осмотры оборудования подстанций.