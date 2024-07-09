На юге России 600 тыс человек остаются без света из-за жары
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Аномально высокая температура воздуха вызвала массовые нарушения электроснабжения в ряде регионов России, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
По оперативным данным, без энергоснабжения находятся более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек — в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а также более 94 тыс. потребителей в Астраханской области.
Энергетики этих регионов в усиленном режиме осуществляют аварийно-восстановительные работы.
Ранее в Подмосковье из-за жары усилили контроль за работой энергосетевого комплекса. Энергетики проводят учащенные осмотры оборудования подстанций.