В Подмосковье усилен контроль за работой энергосетевого комплекса из-за жары

В связи с установившейся на территории Московской области аномальной жарой министерство энергетики Московской области усилило контроль за работой энергосетевого оборудования, работающего в настоящее время в условиях повышенной нагрузки, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша основная задача в текущих погодных условиях — обеспечить надежное электроснабжение объектов жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов. В настоящий момент энергосистема Подмосковья работает штатно, — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. — Энергетики проводят учащенные осмотры оборудования подстанций с контролем работы маслонаполненного оборудования, систем охлаждения, а также внеплановые осмотры воздушных линий электропередачи, тепловизионный контроль, контроль теплового режима работы кабелей».

Евгений Хромушин также отметил, что сегодня на круглосуточном дежурстве находится группировка, состоящая из более 508 бригад, а это более 3,6 тыс. единиц спецтехники, более 170 передвижных дизель-генераторных установок, которые в любой момент готовы обеспечить резервное электроснабжение на период восстановительных работ.

В областном Минэнерго напомнили, что жители могут сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону «Светлой линии» «Россети Московский регион» 8 (800) 220-0-220 или по телефону горячей линии «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.