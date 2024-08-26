Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в Дзержинском

сегодня в 14:51

Специалисты АО «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения ряда потребителей городского округа Дзержинский, выполнив работы по реконструкции трансформаторной подстанции ТП-3Д, которая обеспечивает электроэнергией 4 многоквартирных жилых дома в округе, а также МБОУ «Гимназия № 5», МАУ «Информационный центр», судебный участок № 121, здание издательства газеты «Угрешские вести» округа Дзержинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В электроустановке, расположенной на ул. Томилинской, было заменено распределительное устройство РУ-0,4 кВ. Замена оборудования в трансформаторной подстанции, которая введена в эксплуатацию в 1980 г., позволит улучшить электроснабжение всех запитанных от нее потребителей.

Работы были проведены в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией.

Всего в 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в Дзержинском 1,4 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, и заменить оборудование в 6 трансформаторных подстанциях.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом, проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

«В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.