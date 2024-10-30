Энергетики повысили надежность электроснабжения 2 округов на севере Подмосковья

Специалисты компании «Россети Московский регион» заменили более 14 км провода и 36 опор на воздушной линии 35 кВ «Рогачево-Васькино». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Результатом работ, выполненных в рамках целевой программы повышения надежности электроснабжения городских округов Дмитровский и Солнечногорск, станет повышение качества электроснабжения более 20 населенных пунктов.

Всего в этом году в данных городских округах будет отремонтировано около 60 км воздушных линий 0,4-10 кВ.

Реализация программы повышения надежности электроснабжения на севере Подмосковья обеспечит готовность сети к большим нагрузкам и требуемые параметры качества электроэнергии в осенне-зимний период.

«Мы уделяем особое внимание мероприятиям, реализуемым в рамках нашей региональной программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — это и ремонт, и реконструкция, и строительство энергообъектов. Программу реализуем уже четвертый год подряд, а перечень объектов в городских округах формируем с учетом обратной связи от населения, полученной через официальные источники и социальные сети. Ежегодно стараемся наращивать объемы. Например, в этом году программа повышения надежности реализуется в 33 городских округах, а в прошлом — в 26», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.