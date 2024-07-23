Энергетики Подмосковья улучшат качество электроснабжения для 27 тыс дачников

В Подмосковье специалисты энергосетевой компании «Мособлэнерго» с начала года отремонтировали почти 50 км линий электропередачи в садовых некоммерческих товариществах региона. Еще почти 6 км ЛЭП и 8 подстанций для СНТ было построено. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Мероприятия по модернизации электросетевых объектов садовых товариществ, принятых на баланс компании «Мособлэнерго» в рамках программы консолидации, проходят в разных муниципалитетах региона под контролем министерства энергетики Московской области.

В этом году ремонты, реконструкции и строительство электрообъектов запланировано в 136 подмосковных СНТ, что повысит качество электроснабжения для более чем 27 тыс. дачников.

К примеру, благодаря передаче сетей на баланс «Мособлэнерго» в этом году проводится масштабная работа по повышению надежности электроснабжения СНТ «Маяк» Талдомского округа. На территории дачного поселка проведена замена провода воздушной линии электропередачи протяженностью 1,4 км на самонесущий изолированный, более надежный и устойчивый к повреждениям. Во втором полугодии эти работы продолжатся — энергетики заменят еще 1,3 км провода на воздушной линии.

Как отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, до конца года в СНТ Подмосковья запланировано отремонтировать 30 км ЛЭП, построить и реконструировать почти 25 км ЛЭП, ввести в работу 5 новых трансформаторных подстанций.

Как правило, сети СНТ находятся в состоянии со степенью износа более 80% и требуют ремонта. При передаче сетей на баланс «Мособлэнерго» компания гарантирует их восстановление в течение ближайших 5 лет.

Также передача сетей позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства и своевременно предусматривать необходимые ремонтные мероприятия.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева министерство энергетики Московской области проводит масштабную работу по приему на баланс бесхозяйного электросетевого имущества уже достаточно длительное время — с 2013 года. С тех пор нам удалось добиться значительных положительных результатов. На территории Подмосковья насчитывается 11 710 СНТ, за время реализации программы консолидации электросетей территориальные сетевые организации приняли на баланс имущество 6 292 СНТ (54%). Что касается консолидации бесхозяйных электросетей, то к 2024 году из 11 587 выявленных 11 340 приняты на баланс ТСО», — отметил Хромушин.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.