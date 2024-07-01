Энергетики Подмосковья продолжают повышать качество электроснабжения потребителей

В Подмосковье продолжается реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей. За все время реализации программы энергетикам региона удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что программа реализуется в регионе четвертый год подряд, в рамках ее выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

«Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — уточнил Хромушин.

Представители министерства энергетики Московской области инспектируют ход реализации программы в городских округах региона. Так, заместитель министра энергетики Московской области Сергей Кирюхин в ходе рабочей поездки проверил ход реализации комплексной программы в г. о. Чехов, реализуемой специалистами компании «Россети Московский регион».

Вместе с директором филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» Никитой Дементьевым и главой г. о. Чехов Михаилом Собакиным Сергей Кирюхин посетил населенные пункты, в которых в начале этого и прошлого годов наблюдались проблемы с электроснабжением, и оценил уже принятые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

«Министерство энергетики под пристальным контролем с начала текущего года держит ситуацию по реконструкции энергетических сетей в городском округе. Работа по модернизации электрических сетей была начата еще в прошлом 2023 году и продолжается в текущем, — подчеркнул Сергей Кирюхин. — Уже видим положительные результаты — это прокладка более 50 км линий электропередачи, замена более 80 трансформаторных подстанций. Энергетики выполняют большой объем работ по утвержденной программе, которая обсуждалась с жителями и утверждена, в том числе, на основании их предложений. Мы уверены, что уже в этом отопительном сезоне более 25 тыс. жителей Подмосковья получат качественное напряжение и перестанут переживать за свои дома, за тепло и комфорт».

Энергетики продемонстрировали установленную в д. Васькино и готовую к эксплуатации мобильную модульную подстанцию 35 кВ мощностью 16 МВА, состоящую из высоковольтного и низковольтного модулей, смонтированных на базе одного прицепа.

Благодаря вводу в работу оборудования новой подстанции будет осуществлено перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, благодаря чему качество и надежность электроснабжения будут повышены в крупных населенных пунктах г. о. Чехов: Васькино, Бершово, Мелихово и близлежащих СНТ, где проживает свыше трех тысяч человек.

Среди объектов посещения были также: д. Васькино, с. Новый Быт, д. Бавыкино, д. Галыгино, где установлены новые трансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА; вольтодобавочный трансформатор на линии 10 кВ в с. Новый Быт.

Особое внимание было уделено обновленному центральному распределительному пункту (ЦРП) в с. Новый Быт. Энергетики провели демонтаж устаревшего оборудования ЦРП и установили 12 новых ячеек 10 кВ отечественного производства. Благодаря модернизации энергообъекта обеспечены качество и надежность электроснабжения крупных населенных пунктов городского округа: Новый Быт, Плешкино, Легчищево, Еськино, Галыгино, Шарапова Охота и прилегающих СНТ, где проживает свыше 3,5 тыс. человек.

До начала осенне-зимнего периода специалистам компании «Россети Московский регион» предстоит выполнить большой объем работ. Наиболее масштабные — это строительство четырех распределительных пунктов 10 кВ в деревнях: Ходаево, Чепелево, Чудиново, Васькино, и нового питающего центра 35 кВ «Бегичево». Реализация данных мероприятий позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей г. о. Чехов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.