Энергетики Группы «Россети» восстановили электроснабжение 760 населенных пунктов Подмосковья после циклона. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей Подмосковья была проведена перегруппировка сил и средств компании «Россети», привлечены дополнительные бригады энергетиков из Центрального и Приволжского федеральных округов. В том числе благодаря этому энергетики Группы «Россети» полностью восстановили электроснабжение в городских округах Пушкинский, Мытищи, Рузский.

Также восстановлено электроснабжение большей части пострадавших от стихии потребителей на севере Московской области, в городских округах Клин, Дмитров, Талдомский и Солнечногорск. Здесь энергетики продолжают работы на наиболее сложных участках, где сломанные во время урагана деревья повторно падают на уже возведенные заново или восстановленные линии электропередачи.

В настоящее время энергетики Группы «Россети» параллельно отрабатывают единичные заявки в потребительской сети 0,4 кВ. Оказывается помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.

Группировка сил и средств компании «Россети» в круглосуточном режиме продолжает работы по восстановлению электроснабжения потребителей. Дополнительно в труднопроходимых болотистых местах и лесных массивах привлечены болотоходы и другая спецтехника. Более 100 передвижных источников электроснабжения, оперативно прибывших на место после начала циклона, обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты и потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь специалисты восстанавливали электричество в населенных пунктах, в которых случились аварии. Было созвано заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.