Электроснабжение в Балашихе восстановили после удара молнии

Около полуночи 3 июля во время грозы молния вывела из строя питающую кабельную линию, в результате чего несколько домов остались без света, аварийно-восстановительные работы уже провели и подачу энергии в жилье горожан восстановили, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.

Городские власти сообщили, что восстановительные работы завершились 4 июля в 00:55. Многоквартирные дома на проспекте Ленина, улицах Быковского и Терешковой оставались без энергии непродолжительное время.

В Telegram-канале «Балашиха! Рулит» одна из горожанок рассказала, что видела момент удара молнии, который оставил часть домов без света.

«Я видела с балкона, как молния ударила в нашу электростанцию, это зрелище было непередаваемо ужасным и великим. Такого мощного заряда энергии я в жизни не ощущала. Это было потрясно», — написала очевидица.

По ее словам, электростанция, куда попала молния, находилась от нее всего примерно в 600 метрах.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что опасная погода будет царить в столичном регионе до 5 июля включительно. В последний рабочий день этой недели ожидается образование смерчей на территории Москвы и Подмосковья.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.