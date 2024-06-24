Электроснабжение модернизируют в Раменском округе

В 2024 году в Раменском округе проведут мероприятия по реконструкции системы электроснабжения. Будут приобретены мобильные подстанции 110 кВ, также модернизованы 27 км ЛЭП в 0,4 кв, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

«Для Раменского городского округа также важна и установка 9 км дополнительных ячеек ЛЭП 6-10 кВ для того, чтобы иметь возможность оперативной замены, как было недавно при прохождении урагана», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это позволяет в случае возгорания или отказа каких-то ячеек оперативно переключаться на дополнительные ячейки.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье предусмотрели мероприятия по стабильной работе электроснабжения, особое внимание уделяется городским округам, в которых есть уязвимые вопросы.

«Мы знаем, что и в летний период, и, особенно, зимний нагрузка на систему электроснабжения, на энергетику растет из года в год в нашем столичном регионе — в Москве, в Московской области», — сказал Воробьев.