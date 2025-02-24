Эксперты опровергли, что россиян ждет штраф 15 тыс руб за открытую наружу дверь

Информация о том, что россиян будут штрафовать на 15 тыс. руб. за дверь, которая открывается наружу, не соответствует действительности. Эксперты опровергли это, сообщает ТАСС .

Ранее в СМИ заявили, что для собственников квартир в РФ, которые самовольно сделали открывание входной двери наружу, увеличили штрафы. Санкции связаны с нарушениями правил противопожарной безопасности.

Сообщалось, что размер штрафов увеличили с 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что информация о росте штрафов не соответствует действительности.