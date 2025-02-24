Россиян будут штрафовать на 15 тыс руб за дверь, которая открывается наружу

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук предупредил о том, что жителям многоквартирных домов необходимо внимательно следить за изменениями в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В противном случае легко столкнуться с штрафными санкциями даже за изменение направления открывания входной двери в квартиру, сообщает aif.ru .

Эксперт напомнил, что домовладельцы должны соблюдать правила пожарной безопасности. В квартирах не следует хранить легковоспламеняющиеся жидкости, балконы не должны быть загромождены, а входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе в случае пожара они могут помешать эвакуации соседей.

Для тех собственников, которые добровольно открыли входную дверь в свою квартиру наружу, ранее были предусмотрены штрафные санкции в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, но с 1 февраля штраф был увеличен до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи могут потребовать, чтобы дверь была возвращена в первоначальное состояние, в котором она открывалась внутрь квартиры. Если требование не будет удовлетворено добровольно, недовольные соседи имеют право обратиться в суд. И такие прецеденты уже были, а суды становились на сторону истцов.

Федорук добавил, что такой запрет связан с тем, что дверь, которая открывается наружу, занимает общее пространство лестничной клетки.

«А любое использование коммунального имущества возможно только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — заключил он.