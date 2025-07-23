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Движение восстановили по размытым ливнями мостам и дорогам Подмосковья

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили о восстановлении движения по мостам и дорогам, которые размыло мощными ливнями, обрушившимися на регион, сообщает ТАСС .

Из-за обильных осадков мосты обрушились в Наро-Фоминском городском округе и в муниципальном округе Истра. В первом случае аварийно-восстановительные работы завершены, они проходили на дороге к деревне Алексино.

Уровень воды спал на дороге в СНТ «Рычково» в муниципальном округе Истра. Здесь автомобильное движение восстановлено, также функционирует альтернативный объезд через Истринский лесопарк. Временный механизированный мост построен по дороге к деревне Сысоево и СНТ «Юбилейный-110».

Ужасная непогода обрушилась на Московский регион накануне. Из-за обильных ливней поднялся уровень воды в реках, попадали деревья, затопило участки проезжей части. В некоторых районах столицы выпала сразу месячная норма осадков, в Подмосковье местами норма была превышена в 2 раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.