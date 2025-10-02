Два платежа: при какой задолженности могут отключить воду и свет

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что основанием для отключения света и воды в квартире может стать долг за два месяца, сообщает RT .

«Даже при наличии счетчиков для определения критической суммы долга могут использоваться усредненные показатели. Стоит помнить, что не все услуги могут быть отключены. Вероятно приостановление подачи электроэнергии, горячей воды и газа», — сказал эксперт.

По его словам, допустимо введение определенных ограничений и на услуги канализации. При этом, согласно действующему законодательству, полное прекращение подачи отопления в отопительный сезон и холодного водоснабжения в многоквартирных зданиях недопустимо.

Как пояснил эксперт, подобные меры направлены на поддержание базовых санитарно-гигиенических условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности граждан.

