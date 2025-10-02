Два платежа: при какой задолженности могут отключить воду и свет
Фото - © Freepik, pvproductions
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что основанием для отключения света и воды в квартире может стать долг за два месяца, сообщает RT.
«Даже при наличии счетчиков для определения критической суммы долга могут использоваться усредненные показатели. Стоит помнить, что не все услуги могут быть отключены. Вероятно приостановление подачи электроэнергии, горячей воды и газа», — сказал эксперт.
По его словам, допустимо введение определенных ограничений и на услуги канализации. При этом, согласно действующему законодательству, полное прекращение подачи отопления в отопительный сезон и холодного водоснабжения в многоквартирных зданиях недопустимо.
Как пояснил эксперт, подобные меры направлены на поддержание базовых санитарно-гигиенических условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности граждан.
