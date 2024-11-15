Дождь из кипятка прекратился в подъезде Подольска

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В подъезде Подольска по адресу: улица Западная, 9, устранили течь кипятка. На данный момент центральное отопление на дом перекрыто, сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.

Специалисты ремонтируют трубопровод. В ведомстве отметили, что отопление запустят уже 15 ноября.

В администрации Подольска отметили, что в одной из квартир произошло подтопление. Власти подчеркнули, что людям будет выплачена компенсация.

Инцидент произошел утром и вызвал панику у некоторых жильцов. Горячая вода лилась прямо по подъезду. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как кипяток льется сверху, лужи образовываются прямо возле квартир.

Женщина, которая снимала, фактически была заблокирована и не могла выйти из жилья. На видео она в шоковом состоянии и утверждает, что их ничто не спасет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.