Доступ россиян к канализации значительно вырос

По данным Росстата, в стране за два года заметно улучшились санитарно-гигиенические условия проживания. Почти 92% домов в России на сегодня обеспечены туалетами в квартирах и домах, сообщает Telegram-канал «Подъем».

На сегодня выгребными ямами пользуются 13,7% домохозяйств. В 2022 году этот показатель составлял 18,2%. Ситуация значительно улучшилась за последние два года.

Более 77% домохозяйств удаляют сточные воды в централизованную канализацию. Только 7,8% пользуются туалетом в отдельном строении или пристройке. Два года назад это было 10,4%. На 2024 год всего 0,4% опрошенных рассказали, что у них дома отсутствует туалет.

Ранее пользователи Сети высмеяли особняк в Испании с «куриным» туалетом. Виллу площадью 7,5 тыс. кв. м в элитном районе выставила на продажу семья из России.