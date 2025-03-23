Baza: русская семья продает виллу в Испании с «куриным» туалетом

Пользователи Сети высмеяли особняк в Испании с «куриным» туалетом. Виллу площадью 7,5 тыс. кв. м в элитном районе выставила на продажу семья из России, сообщает Baza .

Трехэтажный особняк стоимостью свыше 13 млн евро расположен на богатейшей улице в районе Ла-Калета на Тенерифе. Площадь здания составляет 668 «квадратов». Дом был построен в начале 2010-х годов, его дизайн разработал малоизвестный дизайнер, а материалы и мебель были доставлены из Италии.

В доме 11 ванных комнат и 6 спален. На участке расположены фонтан с конями, внушительный бассейн и сад с плодовыми деревьями.

Площадь трех участков, на которых расположен дом, составляет 7,5 тыс. кв. м. Можно приобрести как все участки сразу, так и один из них отдельно. На территории особняка также есть два небольших здания, которые называют апартаментами.

Владельцами элитной недвижимости являются российская предпринимательница в сфере недвижимости Елена Карамышева и ее супруг. Они проживали на острове Тенерифе с семьей, но после начала СВО вернулись в Россию. Недавно пара решила продать дом. В их отсутствие домом управляют садовник и его помощники.

Завирусившийся в Сети туалет с курицами расположен вблизи комнаты старшей дочери Галины. Это отсылка к ласковому прозвищу, которое дали ей в семье. Одна из надписей на стене гласит: «Я — курица, несущая золотые яица». В доме также есть еще один туалет, выполненный в стиле известного мультфильма «Ледниковый период».