Дорожные и коммунальные службы Долгопрудного устраняют последствия снегопада

сегодня в 12:21

На столичный регион обрушился снегопад, который засыпал дороги и дворы, под тяжестью мокрого снега ломаются деревья, обрываются линии электропередач, передает пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Как сообщил глава округа Роман Истомин, в Долгопрудном работает оперативный штаб по устранению последствий, вызванных аномальными погодными условиями.

«Перебоев в движении общественного транспорта нет, но движение затруднено. Несколько светофоров (Лихачевское шоссе, Новый бульвар) были повреждены из-за нарушения электропитания, — сообщил Роман Истомин. — Ремонтные бригады работают, ситуация на контроле — задействованы все жизнеобеспечивающие и аварийные службы».

В Долгопрудном зафиксировано падение десятков деревьев. Как пояснили в МБУ «Благоустройство», в первую очередь службы убирают стволы, препятствующие движению, повисшие на проводах и угрожающие людям.

Будьте особенно внимательными и осторожными на улицах, не находитесь рядом с деревьями и линиями электропередач. По возможности, оставайтесь дома, не пользуйтесь личным автотранспортом.

На дорогах города сейчас работают 32 дорожных рабочих и 21 машина. В приоритете — трассы, тротуары, остановки, переходы. Ведется их очистка и обработка.

Просим жителей округа проявить терпение — коммунальные, дорожные, аварийные службы Долгопрудного работают в авральном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.