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Допбригады «Россетей» выехали в Подмосковье для ликвидации последствий непогоды

«Россети» приняли решение о переброске дополнительно мобильных бригад для ликвидации последствий непогоды в Подмосковье, сообщает пресс-служба компании.

Так, бригады прибудут из Смоленска, Калуги, Тулы, Рязани и Нижнего Новгорода. Часть работников уже в пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе свыше 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — сказал Воробьев.