Дома 35 тыс жителей Подмосковья газифицировали с начала года

С начала года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» подключили 35 тыс. домовладений, построив 750 км новых газораспределительных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Тридцатипятитысячным домом, газифицированным в Московской области в рамках реализации президентского проекта, стал дом в Зенькино округа Истра. Всего в населенном пункте специалисты «Мособлгаза» построили 680 метров газораспределительных сетей по президентскому проекту. В деревне будут подключены к газу более 30 домов.

«В программу социальной газификации Московской области вошли 3 105 населенных пунктов. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. 35 тыс. подмосковных семей уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах. Работа по социальной газификации продолжается, проект бессрочный. Если населенный пункт газифицирован и житель планирует подвести газ бесплатно до границ участка, он может подать заявку через интерактивную карту газификации», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором с «Мособлгазом», в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.