Дом многодетной семьи в Дмитровском округе подключили к газу на льготных условиях

Благодаря программе социальной газификации, которая позволяет жителям подключать газ на льготных условиях, в семье Панюшкиных из поселка Деденево произошло радостное событие — проведен природный газ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это событие стало настоящим облегчением для семьи, ведь раньше они отапливали дом электричеством, что обходилось в круглую сумму — до 27 тысяч рублей в самые холодные месяцы. Теперь же они смогут не только сэкономить, но и забыть о постоянной замене газовых баллонов для приготовления пищи.

Дополнительная мера поддержки при догазификации на льготных условиях предоставляется при соблюдении следующих условий:

граждане являются собственниками (членами семьи собственника) индивидуального жилого дома;

граждане имеют место жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации.

Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы по подведению газа до участка и внутри участка, а также предоставление газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей.

Список льготных категорий и подробная информация о дополнительных мерах поддержки доступны по ссылке.

Подать заявление на заключение договора на социальную газификацию с учетом мер социальной поддержки можно на портале РПГУ.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что газификация — это важный шаг к улучшению качества жизни в сельской местности. Она не только снижает затраты на отопление, но и делает быт более комфортным.

С начала действия программы в поселке Деденево принято 118 заявок на газификацию. На данный момент выполнено 50 подключений, еще 68 находятся в процессе реализации. Для многих жителей это стало настоящим подарком, который делает жизнь в деревне теплее и уютнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.