Коммунальщики Королева промывают систему водоснабжения в жилых домах

Это работа ведется в городе постоянно, в том числе по заявкам жителей.

Так, 29 ноября сотрудники управляющей компании «Жилсервис» провели работы по промывке системы горячего водоснабжения (ГВС) в многоквартирном доме на улице Дзержинского. Ранее жители дома обращали внимание на качество подачи горячей воды.

Промывка системы ГВС необходима для устранения накопившихся отложений и грязи, что способствует улучшению качества воды и повышению эффективности работы системы. Работы проводились с соблюдением всех необходимых норм и стандартов, и завершились в установленные сроки.

После завершения работ жители отметили улучшение качества горячей воды и выразили благодарность управляющей компании за быструю реакцию на их просьбы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.