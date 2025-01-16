Детсад на 325 мест в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа поставили на кадастр

Детский сад для 325 малышей в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа поставлен на кадастровый учет. Соцобъект построен в рамках инвестиционного контракта за счет внебюджетных источников финансирования. Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Здание детского сада рассчитано на 14 групп, в том числе младшего возраста до 3 лет. На первом этаже расположена столовая и медицинский блок. На втором — оборудован физкультурный и музыкальный залы, а также методический кабинет. Групповые комнаты располагаются на первом, втором и третьем этажах. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство и озеленение. На площадках установлены теневые навесы и качели, а также элементы для развития, экспериментов и активных игр.

ЖК «Восточное Бутово» от компании «ПИК» находится в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском городском округе. В квартале уже открыты пять детских садов из 10 запланированных и две школы из четырех.

Внутри квартала расположены две поликлиники, одна из которых уже работает. В закрытых дворах-парках не будет автомобилей — в проекте предусмотрен многоуровневый паркинг, чтобы сделать район еще более комфортным и безопасным для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.