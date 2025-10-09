Депутат предложил направлять штрафы с УК в бюджеты регионов

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил разработать механизм перечисления штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ, сообщает РИА Новости .

Парламентарий отметил, что в настоящее время УК функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения оплачивают из этих же ресурсов.

«Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство», — заявил Колунов. Он подчеркнул необходимость направления этих средств в те же регионы, откуда они поступили, с возможностью их распределения между местными фондами капитального ремонта или использования региональными властями для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Инициатива направлена на создание более справедливой системы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение целевого использования средств, взысканных с нарушителей.