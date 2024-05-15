Депутат Мособлдумы принял участие во встрече по вопросу капремонта котельной в Наро-Фоминске

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов вместе с Председателем Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа Олегом Щуровым и представителями общественности, принял участие во встрече по вопросу ремонта котельной № 43 на улице Шибанкова в Наро-Фоминске, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В рамках реализации Народной программы и наказов жителей, в текущем году в котельной будет проведен капитальный ремонт. Объект был построен в 1974 году. Котельная № 43 обеспечивает теплом 85 многоквартирных жилых домов в микрорайоне Кантемировский.

В апреле текущего года был заключен контракт на выполнение работ с подрядной организацией, ремонтные работы планируется завершить в сентябре 2024 года.

«В ходе встречи обсудили план предстоящего капитального ремонта на данном объекте, а также подробнее поговорили о модернизации тепловых сетей на территории округа», — рассказал парламентарий.

Народная программа «Единой России» включает в себя наказы жителей, которые партия собирала перед выборами депутатов Государственной Думы. Депутатский корпус и партийный актив продолжает следить за сроками и качеством работ на объектах, строящихся по наказам жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.