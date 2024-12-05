Депутат Мособлдумы Дениско провел тематический прием жителей Люберец

«Ответили с представителями управляющей компании «ЛГЖТ» на вопросы жителей Люберец в рамках традиционной декады приемов граждан, которую «Единая Россия» проводит с 1 по 10 декабря. Проконсультировали люберчан по оплате за ЖКУ, обсудили обращения, связанные с незаконной торговлей, уборкой придомовой территории, строительством ливневой канализации. Были вопросы и личного характера. Все их зафиксировали, каждый отработаем», — рассказал Дмитрий Дениско.

В Люберцах декаду приемов открыли депутат Госдумы Роман Терюшков совместно с главой округа, секретарем местного отделения «Единой России» Владимиром Волковым.

Оставить заявку на прием к депутатам всех уровней жители Люберец и Дзержинского могут по номеру: +7 (495) 503-55-36. В зависимости от территории партийцы пригласят жителей в отделение объединенной Общественной приемной «Единой России» Люберец (г.о. Люберцы, ул. Кирова, д. 22) или Дзержинского (г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д. 9).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.