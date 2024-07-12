Депутат Мособлдумы Антонова проинспектировала ход капремонта домов в Люберцах

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова с депутатами муниципалитета и представителями администрации городского округа Люберцы проверили работы по капремонту в домах № 25 и 27 1-го Панковского проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверка состоялась при поддержке партийного проекта «Городская среда». Она была проведена с участием начальника управления ЖКХ, муниципальным координатором партпроекта «Городская среда» Владимиром Караваевым.

«Кирпичные дома, построенные в 1984 и 1987 годах, ремонтируются в рамках региональной программы капитального ремонта. Подрядчик проведет утепление фасада, отремонтирует отмостки и балконные плиты. В домах заменят окна в местах общего пользования, двери и козырьки подъездов», — сказала Антонова.

Она добавила, что в домах ведутся работы по замене систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности. Ранее в этих домах были заменены лифты грузоподъемностью 400 кг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.