Депутат Коган помог пенсионерке из Чехова решить вопрос с ремонтом электропроводки

Депутат Госдумы РФ Александр Коган в своем Telegram-канале сообщил о том, что к нему с просьбой помочь обратилась пожилая женщина из дома № 4 на улице Заводская в поселке Любучаны округа Чехов.

«В ее квартире произошла настоящая авария: из-за протечки крыши вышла из строя электропроводка, и она осталась без света в комнате на длительное время. Пожилой женщине пришлось самостоятельно, за свои средства заменить электрощиток, чтобы восстановить электроснабжение. При этом протечка не была устранена», — написал депутат.

Он отметил, что данный вопрос был взят на особый контроль. В результате силами управляющей компании протечка кровли была полностью устранена, для этого был произведен необходимый ремонт. Что касается компенсации за самостоятельно отремонтированный электрощиток: управляющая компания предложила жительнице вариант возмещения ущерба — списание суммы в счет квартплаты.

«Спасибо жителям за ваши обращения. Важно сообщать о проблемах — только так мы можем их решать вместе», — написал Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.