Депутат ГД Чаплин рассказал о новом мошенничестве с оплатой «долга» по ЖКХ

Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что сейчас распространяется новый вид мошенничества. Злоумышленники представляются работниками ЖКХ, связываются с россиянами по телефону, отправляют им sms или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг. Об этом сообщает РИА Новости .

«В последние дни жители Подмосковья стали жертвами мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников», — уточнил Чаплин.

Как подчеркнул депутат, важно помнить, что реальные сотрудники ЖКХ никогда не запрашивают персональные данные у жильцов, а также не требуют срочную оплату по телефону.

По словам парламентария, злоумышленники могут использовать различные методы давления на человека. Так, аферисты хотят заставить потенциальную жертву действовать быстро, но не нужно поддаваться на их уловки. В этом случае лучше всего перепроверить полученную информацию самому.

Он рекомендовал не передавать никаких личных данных по телефону или в мессенджерах, проверять номера, с которых поступил звонок, обращаться в официальные службы. Еще не стоит реагировать на угрозы и экономические манипуляции, а также необходимо сохранять все полученные уведомления и сообщения от коммунальных служб.

«В случае подозрительных контактов сообщайте об этом в правоохранительные органы. Кроме указанных советов, важно также сохранять бдительность в отношении любых финансовых транзакций», — предупредил парламентарий.

По его словам, не стоит переводить деньги на счета, которые пришли в подозрительных сообщениях, также нужно избегать использования незнакомых платежных систем.

В октябре в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области предупредили, что киберпреступники начали присылать через Telegram вирусные сообщения под видом фотографий. Человеку приходит сообщение: «Привет, это ты на фото?» от неизвестного. В нем есть файл с якобы снимками и подпись, побуждающая открыть их. Данные вложения содержат вредоносное ПО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что власти области слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.